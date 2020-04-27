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В больницах Киева с диагонозом "пневмония" находится более 400 человек

В больницах Киева с диагонозом "пневмония" находится более 400 человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На сегодня с диагнозом "пневмония" на стационарном лечении находится более 400 киевлян. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"За прошедшие сутки с диагнозом "пневмония" были госпитализированы 16 киевлян. Всего с таким диагнозом в столичных больницах, в том числе и в инфекционных отделениях, лечатся 413 пациентов", - говорится в сообщении.

Гинзбург напомнила, что со вспышкой коронавирусной инфекции в Киеве было усовершенствовано оказание медицинской помощи больным пневмонией как наиболее опасного осложнения COVID-19.

"Во-первых, мы очертили круг медицинских учреждений, которые будут принимать пациентов с воспалением легких. Во-вторых, соответствующим приказом Департамента обязали руководителей медучреждений ввести обязательное ПЦР-тестирование для этих людей. Это позволило усилить контроль над лечением пациентов с пневмониями, обезопасить хронических больных (например, сахарным диабетом, гастроэнтерологической патологией) от пребывания рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным, и снизить риск заболевания для врачей, которые сейчас используют усиленные средства защиты, излечивая эту категорию больных", - отметила Гинзбург.

Также она сообщила, что положительный результат на COVID-19 в среднем оказывается у более 15 процентов больных пневмонией.

Напомним, в Киеве коронавирус обнаружили уже у 1220 человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, болезнь, больницы
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