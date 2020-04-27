Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании меры пресечения экс-заместителю Кличко

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании меры пресечения экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку, которого подозревают в нападении на патрульного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Сейчас в суд подготовлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полицейские столицы сообщили о подозрении теперь уже экс-заместителю председателя КГГА Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного.

Напомним, что вчера вечером столичной полиции поступила информация от патрульного полицейского относительно противоправных действий в отношении него при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские задержали нападавшего в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, 1984 года рождения.