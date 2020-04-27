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"Формула-1" отменила очередной Гран-При сезона

"Формула-1" отменила очередной Гран-При сезона

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Организаторы Гран-при Франции "Формулы-1" подтвердили, что мероприятие не состоится в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Ф-1".

Гонка должна была состояться на трассе "Пола Рикара" в конце июня. Но официальные лица объявили, что решение французского правительства запретить все крупные мероприятия, как минимум до середины июля - не позволит провести Гран-При Франции в 2020 году.

"Мы с сожалением информируем о невозможности проведения Гран-При Франции в 2020 году. Нам придется ждать следующего лета. Здоровье и безопасность наших зрителей, партнеров и всех тех, кто связан с Формулой-1, является главным приоритетом. Организаторы Гран-при поддерживают решение правительства Франции", - говорится в сообщении организаторов Гран-при.

Отметим, что Гран-При Франции станет 10-й гонкой сезона 2020 года, которая будет отменена или отложена в свете нынешнего кризиса в области здравоохранения.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Формула-1
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