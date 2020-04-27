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Счетная палата обнаружила в Винницкой области причинение общине ущерба на 11 млн грн

Счетная палата обнаружила в Винницкой области причинение общине ущерба на 11 млн грн

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В течение 2018-2019 годов в Винницкой области не использовали более четверти капитальных расходов, которые определяются функциями государства, почти 75 млн грн (11%) использовали неэффективно, в том числе нанесли ущерб общине на 11 млн гривен. Об этом говорится в отчете о результатах аудита, передает УНН со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

"За 2018-2019 годы в Винницкой области не осуществили более четверти капитальных расходов, почти 75 млн грн использовали неэффективно с нанесением ущерба на 11 млн грн", - говорится в отчете Счетной палаты.

Заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер, отметил, что этот аудит стал прецедентом, так как в Счетную палату обратился Винницкий областной совет с инициативой проведения внешнего аудита местного бюджета.

"Мы идентифицировали ключевые риски неэффективного и незаконного использования бюджетных средств, установили факты нанесения ущерба винницкой общине. Основной задачей было предоставление дорожной карты областным чиновникам для предотвращения дальнейших потерь", - сказал Майснер.

Так, бюджетные назначения по тематике аудита в областном бюджете на 2018 и 2019 годы Винницкий областной совет установил в объеме 948,8 млн гривен. Фактически осуществлено 681,7 млн гривен расходов. Более четверти расходов из областного бюджета Винницкой области, в том числе за счет субвенций из государственного бюджета, на решение насущных проблем региона проведено не было.

"Аудит показал, неэкономно, непродуктивно и нерезультативно использовали 63,4 млн гривен. Кроме того, обществу нанесли ущерб на 10,9 млн грн, которые были уплачены за невыполненные работы, незаданное оборудование, предоставленные услуги по техническому и авторскому надзору", - отмечается в сообщении.

По его Майснера, аудит показал распыление бюджетных средств на большое количество проектов, из которых значительная часть остается нереализованной, без достижения ожидаемых обществом результатов.

Также Андрей Майснер уточнил, что речь идет о капитальном строительстве, ремонте и реконструкции части объектов здравоохранения.

"Такая деятельность особенно опасна на фоне новых вызовов, пандемий и рисков по воплощению медицинской реформы", - добавил он.

Напомним, Счетная палата обнаружила нарушения при использовании бюджетных средств Генпрокуратурой.

Источник: УНН
Теги: Винница и Винницкая область, ущерб, Счетная палата
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