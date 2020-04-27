Минэкоенерго вскоре представит план развития Чернобыльской зоны

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ближайшие недели Министерство энергетики и защиты окружающей среды представит план развития Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщила и.о. министра Ольга Буславец в своем посте в Facebook, передает УНН.

"Сегодня вопрос безопасности в зоне отчуждения остается в фокусе внимания как Украины, так и мирового сообщества. Ведь все, что происходит в районе Чернобыля, прямо или косвенно влияет на жизнь и развитие всей Европы. Именно поэтому Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины постоянно работает над усилением мер безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения. Уже в ближайшие недели Министерство представит на рассмотрение Президенту и Кабинету министров план действий на этой территории, в частности по усилению противопожарных мероприятий", - написала Буславец.

Так, этот план предусматривает ряд мер по приведению в безопасное состояние объекта "Укрытие" путем демонтажа нестабильных конструкций старого конофайнмента и остатков конструкций 4 блока ЧАЭС.

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Также Минэкоенерго готовит пакет действий, направленных на стабилизацию украинской энергетической системы.

"Из-за мирового экономического кризиса и эпидемии COVID-19 отрасль оказалась перед новым вызовом - необходимостью обеспечить техническую сбалансированность энергосистемы, безопасную эксплуатацию атомных станций, надежное снабжение электроэнергии потребителям. Для этого министерство привлекает к сотрудничеству ведущих экспертов Украины", - подчеркнула Буславец.

Она также отметила, что предложенный план является частью и продолжением созданной ранее стратегии безопасной эксплуатации ядерных объектов.

Кроме того, Ольга Буславец сообщила оперативную информацию о пожарах в Чернобыльской зоне, где она находилась с официальным визитом 26 апреля вместе с Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее УНН писал, что Зеленскому представили план по противопожарной безопасности в Чернобыльской зоне.