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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в мире достигло отметки в 3 млн человек

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в мире достигло отметки в 3 млн человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Число людей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, превысило три миллиона человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Во всем мире коронавирус выявили у 3 002 303 человек.

Более 206 тысяч человек с COVID-19 умерли, около 870 тысяч человек выздоровели. Таким образом, прямо сейчас коронавирусной инфекцией болеют почти два миллиона человек.

Стоит отметить, что в архиве медицинских препринтов MedRxiv 23 апреля опубликовали самое крупное и точное исследование о смертности от коронавируса за первые 40 дней эпидемии на севере Италии. Вывод итальянских ученых: коронавирус теоретически может убить около 1% населения страны вроде Италии.

В первую десятку зарегистрированных случаев вошли такие стран как:

  1. США — 972 969 случаев;
  2. Испания — 229 422 случая (согласно испанским данным по ПЦР-тестам — число больных меньшее);
  3. Италия — 199 414 случаев;
  4. Франция — 162 220 случаев;
  5. Германия — 158 142 случая;
  6. Великобритания — 154 038 случаев;
  7. Турция — 110 130 случаев;
  8. Иран — 91 472 случая;
  9. Российская Федерация — 87 147 случаев;
  10. Китай — 83 912 случаев.

В Украине на данный момент зафиксировано 9 009 случаев COVID-19, из них 220 летальных случаев.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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