Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 27 апреля 2020 23:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
7980
Версия для печати

Одесский стадион "Черноморец" в очередной раз выставили на торги

Одесский стадион "Черноморец" в очередной раз выставили на торги

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз выставил на продажу стадион "Черноморец". Его стартовая цена - 1 139,89 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает УНН.

"28 апреля 2020 года состоится голландский аукцион по продаже нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20. Актив находится на балансе АО "ИМЭКСБАНК". Начальная цена реализации - 1 139,89 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, комплекс зданий и сооружений крупнейшего на юге Украины стадиона включает чашу стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения, бизнес-центр с рестораном общей площадью почти 10,8 тыс. кв. метров, фитнес-центр, гостиницу, подземный паркинг для транспортных средств, а также другие здания и помещения по функциональному назначению объекта.

Сообщается, что последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 000 человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

Торги состоятся в электронной площадке ProZorro.ПРОДАЖИ по голландской модели аукциона. В нем могут принять участие юридические и физические лица.

Напомним, что стадион выставляли на продажу уже 15 раз.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, аукцион, стадион
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.