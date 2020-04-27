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Суд отпустил на поруки мэра Покрова Шаповала

Суд отпустил на поруки мэра Покрова Шаповала

Александр Шаповал

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Суд отпустил на поруки мэра города Покров Александра Шаповала, которого подозревают в хищении государственных средств. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство мое и других меров", - написал Филатов.

Напомним, полиция Днепропетровской области разоблачила мэра и должностных лиц городского совета одного из городов области в хищении более миллиона гривен бюджетных средств.

Источник: УНН
Теги: суд, Днепр и Днепропетровская область, мэр
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