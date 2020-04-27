Суд отпустил на поруки мэра Покрова Шаповала

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Суд отпустил на поруки мэра города Покров Александра Шаповала, которого подозревают в хищении государственных средств. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство мое и других меров", - написал Филатов.

Напомним, полиция Днепропетровской области разоблачила мэра и должностных лиц городского совета одного из городов области в хищении более миллиона гривен бюджетных средств.