На Закарпатье задержали мужчину, который пытался подкупить пограничника

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По процессуального руководства прокуратуры Закарпатской области следователями Нацполиции Закарпатья и сотрудниками отдела внутренней безопасности по Мукачевскому пограничному отряду УВВБ “Запад” задержан виноградовец, который пытался подкупить инспектора пограничной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

Так, закарпатец хотел “купить” служебную информацию о размещении пограничных нарядов на государственной границе. Обладая ею, злоумышленники имели бы возможность свободно перемещать контрабандные сигареты вне пункта пропуска.

“Сегодня, 27 апреля, мужчина задержан при передаче второй части неправомерной выгоды в размере в размере 400 долл США. До этого, правоохранителями задокументирован факт передачи им 300 долл США взятки”, — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства с правовой квалификацией по ч.3 ст.369 УК Украины (Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) продолжается проведение первоочередных следственных действий. Закарпатец задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что на Закарпатье со стрельбой задержали 12 нелегалов, которые пытались попасть в ЕС.