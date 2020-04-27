ФИФА запланировала увеличить количество замен после восстановления турниров

КИЕВ. 27 апреля. УНН. ФИФА предложила командам увеличить количество замен после восстановления турниров, которые приостановили из-за вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на "Reuters".

Мировой футбол был приостановлен в последний месяц, но много лиг и федераций все еще планируют завершить сезон, но для этого им придется увеличить количество матчей в более короткий период, чем обычно.

Предложение о большем количестве замен, а именно до 5-ти должно быть одобрено футбольной организацией "IFAB", и окончательное решение останется за организаторами соревнований.

"Одна из проблем в этом отношении заключается в том, что более высокая, чем обычно частота матчей может увеличить риск возможных травм из-за перегрузки игрока. Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча с возможностью дополнительной замены, которая останется в дополнительное время", - объяснено в обращении ФИФА.

Добавим, в случае принятия нового правила, оно будет применяться до конца этого сезона и в следующем сезоне, а также ко всем международным матчам до 31 декабря следующего года.