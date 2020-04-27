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ФИФА запланировала увеличить количество замен после восстановления турниров

ФИФА запланировала увеличить количество замен после восстановления турниров

КИЕВ. 27 апреля. УНН. ФИФА предложила командам увеличить количество замен после восстановления турниров, которые приостановили из-за вспышки коронавируса, передает УНН со ссылкой на "Reuters".

Мировой футбол был приостановлен в последний месяц, но много лиг и федераций все еще планируют завершить сезон, но для этого им придется увеличить количество матчей в более короткий период, чем обычно.

Предложение о большем количестве замен, а именно до 5-ти должно быть одобрено футбольной организацией "IFAB", и окончательное решение останется за организаторами соревнований.

"Одна из проблем в этом отношении заключается в том, что более высокая, чем обычно частота матчей может увеличить риск возможных травм из-за перегрузки игрока. Каждой команде теперь будет предоставлена возможность использовать до пяти замен во время матча с возможностью дополнительной замены, которая останется в дополнительное время", - объяснено в обращении ФИФА.

Добавим, в случае принятия нового правила, оно будет применяться до конца этого сезона и в следующем сезоне, а также ко всем международным матчам до 31 декабря следующего года.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, ФИФА
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