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В Днепропетровской области обнаружили 8 новых случаев COVID-19

В Днепропетровской области обнаружили 8 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Сегодня коронавирус обнаружили у 8 жителей области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение ОГА.

"Сегодня коронавирус обнаружили у 8 жителей области. Заболели трое жителей Днепра, трое - Апостоловского района и по одному - Каменского и Кривого Рога", - сообщил Бондаренко.

Напомним, в Украине - более 9 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 318 - в Днепропетровской области. 13 жителей области уже выздоровели.

Источник: УНН
Теги: Украина, Днепр и Днепропетровская область, Коронавирус
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