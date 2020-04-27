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В еще одном общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса

В еще одном общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В общежитии в селе Петропавловская Борщаговка зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. На COVID-19 заболело 6 студентов и комендант общежития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации.

Так, 20-ти этажное здание общежития, которое находится по адресу ул. Оксамитовая, 18-А, принадлежит частному вузу. По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Известно о 6 случаях заражения среди студентов, также заболел комендант общежития.

"Очаг обнаружили случайно. В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате. В воскресенье начали тестировать контактных лиц. На сегодня протестовали 20 человек. В вечере поступило еще 50 образцов. Тестирование продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в общежитии принимают стандартные противоэпидемические мероприятия. Также согласно решению Кабинета министров Украины, указанное общежитие определено изолятором.

"Благодаря своевременному вмешательству, ситуацию в общежитии, в с. П. Борщаговка, держим на контроле. Принимаем все необходимые меры", - отметил в.и.о. руководителя области Василий Володин.

Ранее УНН писал, что в Киевской области завершена проверка санитарно-эпидемиологического состояния еще в двух общежитиях области, где выявлены больные коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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