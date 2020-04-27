В Харьковской области нашли мертвой 6-летнюю девочку, которую разыскивали почти сутки

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Харьковской области полиция и курсанты почти сутки разыскивали 6-летнюю девочку, которая ушла вечером из дома и не вернулась. Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, сегодня правоохранители нашли ребенка мертвым, передает УНН.

"По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Ее тело правоохранители обнаружили на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района", - говорится в сообщении.

Так, девочка исчезла 26 апреля. На ее поиски были привлечены около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях принимали участие работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, курсанты ХНУВД и НАНГ, волонтеры, представители местной власти, общественность.

Напомним, в Житомирской области в водоеме нашли тело двухлетнего ребенка.