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В Ровенской области "закрыли" село из-за вспышки COVID-19

В Ровенской области "закрыли" село из-за вспышки COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В селе Заря Ровенского района из-за вспышки COVID-19 ограничили въезд и выезд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

"На внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС решено усилить карантин в селе. С сегодняшнего дня начинают устанавливать блокпосты. К работе в составе КПП привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики", - говорится в сообщении.

Сообщается, что они будут проверять температуру, проводить информационно-разъяснительную работу, дезинфицировать транспортные средства, которые доставляют продукты питания и лекарства.

"Будет действовать особый режим въезда и выезда из населенного пункта. На местных дорогах движение транспорта ограничено, кроме специального и определенного. С 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта запрещено передвижение граждан и движение транспорта. Рекомендуется объезд населенного пункта в случае невозможности будет обеспечен транзит без остановок через село", - отмечается в сообщении.

Напомним, в еще одном общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ровно и Ровенская область, Коронавирус
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