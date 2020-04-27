Экраны между продавцами и покупателями и дезинфекция поверхностей: в Минздраве обнародовали требования для открытия рынков

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков. Чтобы их работа была безопасной необходимо, чтобы и продавцы, и посетители были в масках, делался температурный скрининг, стояли антисептики, поверхности дезинфицировали каждые 3 часа, а сами помещения в конце каждого рабочего дня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос восстановления работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее Постановление.

Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков. Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - написал Степанов.

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Он отметил, что это серьезный шаг к ослаблению карантина, поэтому необходимо соблюдать все профилактические требования функционирования рынков, а именно:

• допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;

• наличие на каждом входе на рынке антисептиков;

• не более одного покупателя на 10 м. кв;

• дезинфекция контактных поверхностей каждые 3 часа;

• уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;

• отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;

• расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров;

• защитные экраны между продавцами и покупателями.

Как ранее сообщал УНН, Кабинет министров Украины рассмотрит возобновление работы продовольственных рынков уже в эту среду, и если на рынках будут соблюдать все правила безопасности - они могут заработать уже в эту пятницу.