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В Ровенской области подтверждено 13 новых случаев COVID-19

В Ровенской области подтверждено 13 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировано 13 новых случаев заболевания COVID-19, всего в области 551 случай. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на вечер 27 апреля в Ровенской области подтверждено 13 новых случаев заболевания COVID-19. Это 9 жителей из города Ровно и 4 из Ровенского района (2 - села Карпиловка и по одному из села Заря и пгт Клевань)", - написал Коваль.

По его словам, возраст больных от 45 до 71 года.

"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 551 случай заболевания COVID-19. Из них 14 летальных и 47 человек выздоровели. Среди больных COVID-19 - 125 медицинских работников, из них 88 из Ровенской областной больницы", - отметил Коваль.

Напомним, в еще одном общежитии под Киевом зафиксировали вспышку коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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