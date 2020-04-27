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На Буковине зафиксировано 53 новых случая COVID-19, всего - 1428

На Буковине зафиксировано 53 новых случая COVID-19, всего - 1428

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На Буковине подтверждено еще 53 случая COVID-19. Всего в области 1428 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает корреспондент УНН.

"53 новых установленных случая инфицирования Коронавирусная болезнью, из них 21 случай приходится на город Черновцы ... Общее количество на сегодняшний день буковинцев, которые заразились Коронавирусная болезнью достигло 1428 человек", - рассказал Осачук.

По его словам, сегодня выписано 19 буковинцев, которые выздоровели от COVID-19.

"Они получили повторный отрицательный результат тестирования. Таким образом они одужулы и общее количество людей, которые побороли эту болезнь уже составляет 79 человек", - сказал Осачук.

Напомним, в Ровенской области подтверждено 13 новых случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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