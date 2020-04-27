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В Украине по сравнению с прошлым годом количество больных ботулизмом уменьшилось вдвое

В Украине по сравнению с прошлым годом количество больных ботулизмом уменьшилось вдвое

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине по сравнению с прошлым годом, количество заболевших ботулизмом уменьшилась вдвое, количество умерших - втрое. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"По сравнению с прошлым годом, в этом году количество тех, кто заболели ботулизмом уменьшилось вдвое, количество умерших - втрое. В частности, в 2019 году умерло 3 человека: в Запорожской области двое и один в Черниговской области. В 2020 году умер один человек в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала 2020 года в Украине зарегистрировано 13 случаев ботулизма, заболели 15 человек. Из них 14 взрослых и один ребенок в возрасте 9 лет.

"В этом году, более 60% людей, которые заболели ботулизмом - мужчины. В 2019 году более 60% тех, кто заболели были женщины. И 60% людей, заболевших - это лица в возрасте 25-55 лет", - отмечается в сообщении .

Также все пострадавшие в текущем году имели возможность получить протиботуличную сыворотку.

На прошлой неделе в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 3000 человек.

Источник: УНН
Теги: ботулизм
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