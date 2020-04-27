Взрывы на складах боеприпасов могут быть связаны - Арахамия

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Взрывы на складах боеприпасов могут быть серией связанных случаев. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Мы будем рассматривать другие случаи по слогам. Это могла бы быть серийная событие ... Мы хотим, чтобы новое следствие было проведено", - сообщил Арахамия.

Он добавил, что ВСК намерена продолжить работу по изучению фактов случаев взрывов на складах боеприпасов.

"Мы будем просить парламент продлить наши полномочия еще на шесть месяцев", - сказал он.

Арахамия считает, что такая форма парламентского контроля гарантирует беспристрастное следствие.

Напомним, в ВСК назвали подозрительные моменты в следствии по взрывам на складах боеприпасов.