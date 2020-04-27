Пандемия COVID-19: Денисовой поступило обращение экспертов ООН по защите детей от насилия

КИЕВ. 27 апреля. УНН. К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой поступило обращение экспертов ООН United Nations in Ukraine по правам человека по усилению защиты детей от насилия, торговли людьми в условиях пандемии вируса COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Омбудсмана Украины.

"К Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступило обращение экспертов ООН United Nations in Ukraine по правам человека по усилению защиты детей от насилия, торговли людьми, сексуального насилия и эксплуатации в условиях пандемии вируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в обращении отмечается, что меры изоляции и, соответственно, ограничение возможности обеспечения защиты усиливают незащищенность детей, находящихся в учреждениях социальной защиты и других учреждениях закрытого типа, поскольку случаи насилия, в том числе сексуального насилия и эксплуатации детей, находятся в условиях изоляции в таких заведениях, могут остаться незамеченными.

"Кроме того, дети, которые находятся во время карантина дома, также могут иметь больше рисков испытывать насилие и эксплуатации. Особенно такая проблема актуальна для тех семей, состоящих в сложных жизненных обстоятельствах, и которые не могут быть оставлены без внимания социальных служб", - отмечается в сообщении.

Также еще одной острой проблемой, по которой отмечают эксперты, является то, что из-за введения ограничительных мер увеличивается количество Интернет-пользователей, в свою очередь может привести к росту числа кибер-преступлений, посягающих на половую и личную неприкосновенность детей.

Отмечается, что потеря доходов семей может представлять опасность для наиболее уязвимых категорий детей, сделав их потенциальными жертвами использования наихудших форм детского труда, проституции, использования в порнографических материалах, принуждение к занятию попрошайничеством, других видов эксплуатации.

"Учитывая это Уполномоченным было направлено письмо в Министерство социальной политики Украины и Министерство внутренних дел с целью учета замечаний и рекомендаций экспертов ООН при формировании и реализации государственной политики", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство внутренних дел запустило в мессенджере Telegram чат-бот для противодействия домашнему насилию.