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В центре Киева из-за сжигания мусора загорелось офисное помещение

В центре Киева из-за сжигания мусора загорелось офисное помещение

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В центре Киева произошло возгорание мусора, в результате чего огонь перекинулся на окна офисного помещения. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"На Леси Украинки, 26, горело офисное помещение. Рядом горел мусор и перешло на окна этого цокольного помещения подвала. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве на улице Ивана Мазепы горел балкон в многоэтажном доме.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары
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