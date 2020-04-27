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Понедельник, 27 апреля 2020, 23:54 • Валерия Гуржий • 25395
В центре Киева из-за сжигания мусора загорелось офисное помещение
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В центре Киева произошло возгорание мусора, в результате чего огонь перекинулся на окна офисного помещения. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"На Леси Украинки, 26, горело офисное помещение. Рядом горел мусор и перешло на окна этого цокольного помещения подвала. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве на улице Ивана Мазепы горел балкон в многоэтажном доме.
Источник: УНН