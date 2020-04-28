Сборная Украины с победы стартовала в суперфинале Мировой Лиги по шахматам

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сборная Украины в первом матче суперфинала Мировой Лиги по шахматам победила команду Сербии, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы" в Facebook.

Поединок турнира, в котором выступают четыре сборные, проходил на платформе Chess.com.

Следующий матч суперфинальнои серии Украина проведет 3 мая против Казахстана.

Заметим, что абсолютного чемпиона Сезона 5 определяют в круговом турнире четыре лучшие команды Мировой Лиги по быстрым шахматам: Украина, Россия, Казахстан и Сербия.