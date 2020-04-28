Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 02:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
6975
Версия для печати

Сборная Украины с победы стартовала в суперфинале Мировой Лиги по шахматам

Сборная Украины с победы стартовала в суперфинале Мировой Лиги по шахматам

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сборная Украины в первом матче суперфинала Мировой Лиги по шахматам победила команду Сербии, информирует УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы" в Facebook.

Поединок турнира, в котором выступают четыре сборные, проходил на платформе Chess.com.

Следующий матч суперфинальнои серии Украина проведет 3 мая против Казахстана.

Заметим, что абсолютного чемпиона Сезона 5 определяют в круговом турнире четыре лучшие команды Мировой Лиги по быстрым шахматам: Украина, Россия, Казахстан и Сербия.

Источник: УНН
Теги: шахматы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.