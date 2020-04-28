В Житомирской области обнаружили три новых случая коронавируса, в общем - 354

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 27 апреля в Житомирской области подтвердили 3 новых случая заболевания коронавирусом у жителей области. Таким образом в регионе уже 354 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Житомирскую ОГА.

За сутки новые случаи обнаружили в Житомире (женщина, 41 год и мальчик, 13 лет) и в Бердичеве (женщина, 51 год).

По данным Житомирского областного лабораторного центра, в области выздоровели еще 6 пациентов из: Новоград-Волынского (2), Овруча (2), Малина (1) и Коростеня (1).

Ранее повторное ПЦР-исследования не выявили COVID-19 в 10 жителей области, из которых 1 из Бердичевского района, 7 из Миланского района, 1 из Радомышльского района и 1 из Житомира.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 121 пациент, в Коростене - 66 и в Бердичеве - 62.

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 9000 случаев COVID-19 , из них 220 летальных.