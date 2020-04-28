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Часть депутатов "Слуги народа" обратилась к Шмыгалю с просьбой ослабить карантин

Часть депутатов "Слуги народа" обратилась к Шмыгалю с просьбой ослабить карантин

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Часть депутатов фракции "Слуга народа" обратились к Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно. Об этом заявила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает УНН.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В различных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской - всего 22", отметила Кравчук.

Поэтому, по мнению части депутатов фракции, ограничительные меры в этих областях должны быть разными.

"Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризисы. Большинство населения фактически осталось без работы и денег - и мы не можем закрывать на это глаза", говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин в среду планирует определиться с открытием рынков.

Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Коронавирус, карантин, Слуга народа, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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