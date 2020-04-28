КИЕВ. 28 апреля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) заморозила рейтинг по баскетболу 3х3 во всех возрастных категориях, среди игроков, команд и национальных федераций. Об этом инфомруе УНН со ссылкой на ФБУ.

Рейтинговые баллы прекращено начислять с 1 апреля. Именно в апреле обычно стартует новый сезон в баскетболе 3х3. Однако из-за пандемии коронавируса ФИБА остановила все соревнования в мире.

Рейтинг ФИБА по баскетболу 3х3 основывается на девяти лучших результатах игроков за последние 12 месяцев.

Примечательно, что сейчас в общем рейтинге национальных федераций по баскетболу 3х3 Украина занимает 16-е место в мире.