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ФИБА заморозила рейтинг по баскетболу 3х3

ФИБА заморозила рейтинг по баскетболу 3х3

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) заморозила рейтинг по баскетболу 3х3 во всех возрастных категориях, среди игроков, команд и национальных федераций. Об этом инфомруе УНН со ссылкой на ФБУ.

Рейтинговые баллы прекращено начислять с 1 апреля. Именно в апреле обычно стартует новый сезон в баскетболе 3х3. Однако из-за пандемии коронавируса ФИБА остановила все соревнования в мире.

Рейтинг ФИБА по баскетболу 3х3 основывается на девяти лучших результатах игроков за последние 12 месяцев.

Примечательно, что сейчас в общем рейтинге национальных федераций по баскетболу 3х3 Украина занимает 16-е место в мире.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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