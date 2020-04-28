Пятилетняя девочка заболела COVID-19 в Кировоградской области

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За предыдущие сутки специалисты областного лабцентру в Кропивницком методом ПЦР-реакции обследовали 214 человек, обнаружили 14 новых случаев заболевания коронавирусом, среди которых 5-летняя девочка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.

"Все инфицированные - жители Кропивницкого. Среди них - 5-летняя девочка и 2 медработников: 27-летняя медсестра из Центральной городской больницы и 54-летний врач из областной больницы", - говорится в заметке.

Всего в Кировоградской области по состоянию на 27 апреля подтвердили 337 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, состояние пятилетней девочки с COVID-19 на Буковине остается тяжелым.