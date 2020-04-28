В Житомирской области 45-летний мужчина попал в больницу с ножевым ранением

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомирской области во время ссоры между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из мужчин ударил другого ножом и скрылся. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

По информации правоохранителей, 45-летнего мужчину госпитализировали в местную больницу с проникающим ранением брюшной полости. Инцидент произошел в селе Рачки Чудновского района.

Работники следственно-оперативной группы выяснили, что возле одного из частных домов между местным жителем и неизвестным произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому ножевое ранение и скрылся. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия и изъяли ряд вещественных доказательств.

"В ходе наших действий мы установили, что к заданию ранений потерпевшему причастен 44-летний житель пгт Большие Коровинцы. Мужчину разыскали в течение получаса на окраине села, где происходили события. Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовного деяния", - рассказал начальник Чудновского отделения полиции Сергей Данилюк.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование и решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Согласно действующему законодательству ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в убийстве бездомного в Виннице.