ESPN назвал топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Портал ESPN представил десятку самых скандальных трансферов в истории футбола, информирует УНН со ссылкой на ESPN.

Специалисты авторитетного телеканала ESPN составили список из 10-ти самых противоречивых трансферов в истории футбола.

На вершине данного рейтинга оказался переход нападающего Мо Джонстона с французского "Нанта" в шотландский "Рейнджерс" в 1989 году. Сначала форвард должен был перейти в "Селтик", но в последний момент передумал и выбрал главного конкурента - "Рейнджерс".

На вторую ступень авторы генерации поставили переход Луиша Фигу из "Барселоны" в мадридский "Реал" (2000 год), а тройку замкнул Сол Кэмпбелл (с "Тоттенхэму" в "Арсенал" в 2001).

Вашему вниманию другие представители топ-10:

4 - Роберто Баджо - из "Фиорентины" в "Ювентус", 1990

5 - Йохан Кройф - из "Аякса" в "Фейеноорд", 1983

6 - Эшли Коул - из "Арсенала" в "Челси", 2006

7 - Робин Ван Перси - из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед", 2012

8 - Джон Робертсон - с "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти", 1983

9 - Карлос Тевес - с "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити", 2009

10 - Джон Оби Микель - с "Манчестер Юнайтед" в "Челси", 2006.

Напомним, что ESPN опубликовал и рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.