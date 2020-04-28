В Житомирской области в результате ДТП два человека попали в реанимацию

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомирской области 20-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и допустил падение транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла доставлен в реанимационное отделение больницы. Об этом УНН сообщили в главном управлении Национальной полиции Житомирской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 апреля около 22 часов на автодороге между селами Тхорин и Словечное Овручского района. В результате ДТП руководитель и его 25-летний пассажир получили травмы, с которыми они были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас продолжается установление причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Житомирской области водитель наехал на подростка, пострадавший в реанимации.