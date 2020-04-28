Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 04:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Психолог дала советы, как родителям помочь своему ребенку во время карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4830
Версия для печати

Зарезал соседа и покончил с собой: в Житомирской области расследуют убийство и самоубийство

Зарезал соседа и покончил с собой: в Житомирской области расследуют убийство и самоубийство

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомирской области сосед зарезал 60-летнего мужчину, а пока приехали полицейские, повесился. Об этом УНН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительным данным следователей, около 6:00 во двор 60-летнего пенсионера пришел сосед и в ходе конфликта нанес ему ножевое ранение в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Бердичевской больницы, где через несколько часов он умер.

Полицейские начали установления обстоятельств травмирования человека, но когда пришли домой к подозреваемому, обнаружили 54-летнего соседа мертвым. Предварительно, мужчина покончил с собой, повесившись. Сейчас причину его смерти выясняют судебно-медицинские эксперты.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках начатого уголовного производства по факту причинения пенсионеру смертельного телесного повреждения (ч.2 ст.121 УК) полицейские устанавливают обстоятельства и причины конфликта между супругами.

Также полицейские начали уголовное производство и для установления обстоятельств самоубийства. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Житомирской области в результате ДТП два человека попали в реанимацию.

Источник: УНН
Теги: убийство, самоубийство, Житомир и Житомирская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.