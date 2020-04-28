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Стали известны даты возобновления тренировок клубов Серии А

Стали известны даты возобновления тренировок клубов Серии А

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о частичном смягчении карантина, связанного с пандемией коронавируса, что позволит восстановить командные тренировки футбольным клубам Серии А, передает УНН со ссылкой на УАФ.

По словам Конте, с 4 мая в стране разрешено будет заниматься спортом на открытом воздухе, но при условии соблюдения дистанции в два метра.

Тренировка профессиональных футбольных клубов и команд из других видов спорта будут возобновлены 18 мая.

"Относительно возобновления чемпионата - в ближайшее время мы продолжим обсуждать возможные даты", - заявил Конте.

Примечательно, что в итальянской Серии А выступают два полузащитника сборной Украины. В составе "Аталанты" Руслан Малиновский, а в составе "Лечче" - Евгений Шахов.

Источник: УНН
Теги: футбол
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