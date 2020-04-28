В Житомирской области составили более 130 админпротоколов за нарушение карантина

ЖИТОМИР-КИЕВ. 28 апреля. УНН. На жителей Житомирской области по состоянию на 27 апреля полицейские составили 131 административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "Нарушение правил карантина по людей". Об этом УНН сообщили в ситуации обеспечивает центре Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"Больше всего таких нарушений было зафиксировано в Житомире - 51 и в Житомирском районе - 9. В Бердичеве - 10, в Коростышеве и Овруче - по 8, в Малине - 7, в Новоград-Волынском и Коростене - по 5. В Лугинах, пепловые, Хорошево - по 4, Барановке и Емильчино - по 3, Андрушевке и Любар - по 2, Брусилов, Народичах, Олевске, Пулино, Роману и Чуднове - по 1 ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители сообщают, что жители областного центра и региона в целом прислушались к призывам властей и полиции по соблюдению карантина.

На выходных полицейские, которые контролировали ситуацию у мест захоронений, не зарегистрировали событий, связанных с нарушением правил карантина на кладбищах.

По решению городских, поселковых и сельских советов в подавляющем большинстве населенных пунктов Житомирской области в поминальные дни был ограничен доступ к кладбищам для посетителей и отменено движение общественного транспорта к местам захоронений.

Полицейские и нацгвардейцы обеспечивали правопорядок и безопасность вблизи более 700 кладбищ, а также контролировали соблюдение гражданами карантинных ограничений. Полицейские патрули проводили с гражданами разъяснительную работу, убеждая не нарушать определенные правила и не подвергать опасности себя и своих родных.

Напомним, в Житомирской области обнаружили три новых случая коронавируса, в общем - 354.