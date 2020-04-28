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Президент "Лацио" выразил готовность к проведению "золотого матча" с "Ювентусом"

Президент "Лацио" выразил готовность к проведению "золотого матча" с "Ювентусом"

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Владелец ФК "Лацио" Клаудио Лотито согласился бы на "золотой матч" с "Ювентусом", чтобы решить имя обладателя титула Серии А, в случае если сезон не сможет быть восстановлен, сообщает УНН со ссылкой на Goal.

"Я бы согласился на такое. Но я не задавался данным вопросом. Возобновление сезона пойдет нам во вред. Мы поняли, что не можем играть на трех фронтах, поэтому пожертвовали Лигой Европы. Мы могли играть один матч в неделю, пока другие проводят две игры . Если сезон восстановят, то мы потеряем это преимущество. Однако я думаю об интересах всех 20 клубов в лиге. мы отстаем на один балл от "Ювентуса", причем обыграли их в чемпионате 3: 1 и с таким же счетом в Суперкубке Италии. Объясните мне с точки зрения справедливости, должны принимать участие в играх за титул "Интер", который отстает от нас на 8 очков, и "Аталанта", в которой на 14 баллов меньше", - отметил Лотито.

Отметим, в настоящее время разница между "Ювентусом" и "Лацио" в турнирной таблице составляет один балл.

Как сообщал УНН, среди президентов лидеров Серии А произошла стычка, связанная с вопросом возобновления чемпионата.

Напомним, что "орлы" согласовали трансферный союз с клубом АПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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