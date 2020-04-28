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Свитолина провела стартовый поединок на виртуальном теннисном турнире

Свитолина провела стартовый поединок на виртуальном теннисном турнире

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Поединками группового этапа начался виртуальный теннисный турнир среди игроков WTA и ATP, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встречалась с румынкой Сораной Кырстей. В начале встречи украинка захватила лидерство в два гейма, но уступила 2:4.

Кырстя оформила свою вторую победу в группе, ранее обыграв со счетом 3:0 Йоханну Конту.

Заметим, что из группы в следующий этап выйдут две лучшие теннисистки. Таким образом, Свитолина сохраняет шансы на продолжение борьбы.

Источник: УНН
Теги: теннис
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