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Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на 5:31 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 211167 человек. В свою очередь, выздоровели 893967 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 56259 человек, в Италии - 26977 человек, Испании - 23521 и во Франции - 23327. В Китае в целом - 4637.

Всего в мире 3041764 инфицированных.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (988197), Испания (229422), Италия (199414), Франция (165963), Германия (158758) Великобритания (158348) и Турция (112261).

Напомним, в Украине зафиксировано уже более 9 тыс. случаев COVID-19, из них 220 летальных.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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