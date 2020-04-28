Официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/доллар

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На 28 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.102500 грн за доллар;

29.418400 грн за евро;

0.365320 грн за российский рубль;

33.693800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 27 апреля курс всех валют вырос, кроме доллара, который снизился.