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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 28 апреля 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1 498,321885 грн;

Серебро - 13,266684 грн;

Платина - 666,908402 грн;

Палладий - 1 756,917092 грн.

По сравнению с 27 апреля курс всех указанных металлов снизился, кроме платины, который вырос.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото
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