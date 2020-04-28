Всемирный банк утвердил 135 млн долларов помощи Украине на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Совет директоров Всемирного банка утвердил 27 апреля дополнительное финансирование в размере 135 млн долларов США для проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", с целью расширения мер реагирования на пандемию COVID-19, которые вводятся в секторе здравоохранения в Украине . Об этом сообщает УНН со ссылкой на Всемирный банк.

В рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупки современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Начальная сумма инвестиций в размере 215 млн долларов США, направлена на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшения предоставления услуг (в частности реформа первичной и вторичной звеньев, ранняя диагностика и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

Дополнительные средства в размере 135 млн долларов США, помогут Украине осуществить необходимую модернизацию больниц и внедрить важные реформы, а также в провести обучение для тысяч украинских врачей относительно предоставления современных медицинских услуг. В рамках проекта также будет оказываться поддержка для общего фонда государственного бюджета с целью обеспечения потребностей населения в медицинских услугах. 35 млн долларов США направляются на деятельность по противодействию распространению эпидемии COVID-19, говорится в сообщении.

Эти средства будут использованы на закупку необходимых материалов и оборудования в рамках мер реагирования на COVID-19, которые внедряет страна, проведения необходимого обучения для медицинского персонала, поддержку коммуникации в предоставлении гражданам важной публичной информации. Новые выделенные средства также будут использоваться на возмещение финансирования украинским учреждениям здравоохранения, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19.

"Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения. Пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательства будут покрываться из государственного бюджета", - отметил Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украина.

В следующие 15 месяцев Всемирный банк предоставит 160 млрд долларов США финансовой поддержки, чтобы помочь государствам мира защитить бедные слои населения, оказать поддержку бизнеса и ускорить экономическое восстановление, включая 50 млрд долларов США новой помощи от МАР в форме грантов или финансирование на льготных условиях, заявили в банке.

Напомним, из 135 млн долл от Всемирного банка на борьбу с COVID-19 пойдет четверть.