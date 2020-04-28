США расследуют действия Китая после первой вспышки коронавируса

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит "серьезное расследование" в отношении власти КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В частности, речь идет о действиях Пекина после вспышки коронавируса в Ухане.

По словам Трампа, можно было остановить SARS-CoV-2 на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти должны понести ответственность, если выяснится, что Пекин намеренно скрывал факты об эпидемии коронавируса.