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США расследуют действия Китая после первой вспышки коронавируса

США расследуют действия Китая после первой вспышки коронавируса

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит "серьезное расследование" в отношении власти КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В частности, речь идет о действиях Пекина после вспышки коронавируса в Ухане.

По словам Трампа, можно было остановить SARS-CoV-2 на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти должны понести ответственность, если выяснится, что Пекин намеренно скрывал факты об эпидемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, Коронавирус, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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