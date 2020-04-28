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Венедиктова ответила на акцию протеста из-за дела Гандзюк

Венедиктова ответила на акцию протеста из-за дела Гандзюк

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста "Кто заказал Катю Гандзюк", которая состоялась у Офиса Президента, а также рядом с ее домом поздно вечером в понедельник. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", написала она.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров ... Правозащитники - это совсем о другом. Орган предварительного расследования, реформированная прокуратура и реформированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть ..., но это также неточно", говорится также в сообщении генпрокурора.

Напомним, поздно вечером в понедельник активисты пришли под Офис Президента Украины с протестами и требованием уволить Генерального прокурора Ирину Венедиктову, потому что считают, что она развалила дело об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: УНН
Теги: Генпрокурор
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