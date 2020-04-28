На Закарпатье зафиксировали землетрясение

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Так, землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировали в 1:07.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", - указали в центре.

Землетрясение, как отмечается, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, на Закарпатье на Пасху зафиксировали два землетрясения.