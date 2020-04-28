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Вторник, 28 апреля 2020, 08:16 • Юлия Шрамко • 18285
На Закарпатье зафиксировали землетрясение
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.
Так, землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировали в 1:07.
"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", - указали в центре.
Землетрясение, как отмечается, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, на Закарпатье на Пасху зафиксировали два землетрясения.
Источник: УНН