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На Закарпатье зафиксировали землетрясение

На Закарпатье зафиксировали землетрясение

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области зарегистрировали землетрясение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Так, землетрясение магнитудой 2,7 зафиксировали в 1:07.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", - указали в центре.

Землетрясение, как отмечается, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, на Закарпатье на Пасху зафиксировали два землетрясения.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Ужгород и Закарпатье
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