Утром в Киеве движение на мостах сковали пробки

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Утром в Киеве, по состоянию на 8:10, заметно незначительное затруднение движения транспорта, в частности, пробки образовались на нескольких мостах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, незначительное затруднение движения транспорта заметно на Голосеевском проспекте, Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы. А также на улице Набережно-Крещатицкая и бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу столицы пробки образовались на проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, Броварском проспекте и проспектах Освободителей и Романа Шухевича.

Движение на мостах: на Северном, мосту Метро, мосту Патона и Южном движение затруднено в направлении правого берега. Дарницким мостом можно проехать свободно.

Напомним, на 28 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн/долл.



