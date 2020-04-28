От заморозков до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине во вторник, 28 апреля, ожидается сухая погода, воздух днем местами прогреется до 22 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, в Украине 28 апреля без осадков.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных, северо-восточных областях и в Карпатах на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 14-19° тепла, в западных и Одесской областях до 22°.

В Киевской области 28 апреля также без осадков. Температура ночью 1-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 16-19° тепла.

Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.