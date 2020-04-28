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В Житомирской области локализованы лесные пожары в двух районах

В Житомирской области локализованы лесные пожары в двух районах

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пожарные локализовали лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области, продолжается тушение отдельных очагов тления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы", - сообщили в ведомстве.

Так, по состоянию на 7 часов 28 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

"Пожары в лесных массивах Олевского района локализованы", - добавили пожарные.

По состоянию на 7 часов 28 апреля ГСЧС в этом районе помогает работникам Белокоровицкого и Олевского лесного хозяйства с тушением отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Напомним, накануне сообщалось, что в Житомирской области ликвидировали еще один очаг пожара в лесу.

Источник: УНН
Теги: Житомир и Житомирская область, ГСЧС, лесные пожары
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