В Житомирской области локализованы лесные пожары в двух районах

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пожарные локализовали лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области, продолжается тушение отдельных очагов тления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

"Пожары в лесных массивах Овручского района локализованы", - сообщили в ведомстве.

Так, по состоянию на 7 часов 28 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

"Пожары в лесных массивах Олевского района локализованы", - добавили пожарные.

По состоянию на 7 часов 28 апреля ГСЧС в этом районе помогает работникам Белокоровицкого и Олевского лесного хозяйства с тушением отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Напомним, накануне сообщалось, что в Житомирской области ликвидировали еще один очаг пожара в лесу.