COVID-19 во Львовской области подтвержден уже у 371 человека

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Во Львове и Львовской области за минувшие сутки подтвердили 13 случаев коронавирусной инфекции, на 8 часов 28 апреля зафиксировано 371 случай заболевания, 13 человек умерли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 371 случай инфицирования коронавирусом, из них 13 - летальные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1633 человека, госпитализированы - 344, на амбулаторном лечении - 1289 человек, выписаны - 243 человека. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - 4 человека, на аппаратные ИВЛ нет никого.

"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 371 человека, 13 человек умерли. 58 пациентов выздоровели. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 162 ПЦР-тесты, из которых 13 - положительные", - говорится в сообщении.

Напомним, на 5:31 28 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 211 167 человек, выздоровели 893 967 человек.