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Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

Украинская энергосистема работает без четырех атомных блоков

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 200,25 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.

В частности:

  • Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года.
  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 131-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 13-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 2745 МВт, РАЭС - 2520 МВт, ЮУАЭС - 1 340 МВт, ХАЭС - 1 690 МВт.

"За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработано 200,25 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40,56 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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