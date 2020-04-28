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В Киеве произошло ДТП с участием шести автомобилей, есть пострадавший

В Киеве произошло ДТП с участием шести автомобилей, есть пострадавший

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вчера в Соломенском районе столицы произошло ДТП с участием шести автомобилей, пострадал один водитель. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Соломенского райотдела полиции в городе Киеве.

"Вчера в Соломенский райотдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на на Чоколовском бульваре", - сообщили в пресс-служеб.

Установлено, что водитель автомобиля Skoda двигался по Чоколовскому бульвару и совершил столкновение с попутным автомобилем Hyundai. Из-за этого двое водителей выехали за пределы проезжей части, где и столкнулись с припаркованными автомобилями.

"В результате ДТП пострадали 6 автомобилей. Телесные повреждения получил водитель транспортного средства Skoda, на данный момент он доставлен в больницу для оказания медпомощи", - сообщили в полиции.

Также в ведомстве отметили, что на месте происшествия работают следователи и устанавливают механизм ДТП, после чего может быть предоставлена правовая квалификация.

"Поскольку травму получил только водитель, из-за которого произошла эта история, возможно, уголовного производства не будет. Поскольку УКУ предусмотрено, что если по вине водителя есть пострадавшие", - добавили в полиции.

Напомним, в Житомирской области 20-летний водитель упал с мотоцикла и попал в реанимацию.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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