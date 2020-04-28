В Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401. При этом вследствие болезни умерли уже 239 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", - сообщили в Минздраве.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 406 случаев;
- Волынская область - 260 случаев;
- Днепропетровская область - 318 случаев;
- Донецкая область - 52 случая;
- Житомирская область - 354 случая;
- Закарпатская область - 387 случаев;
- Запорожская область - 208 случаев;
- Ивано-Франковская область - 783 случая;
- Кировоградская область - 356 случаев;
- Киев - 1298 случаев;
- Киевская область - 604 случая;
- Львовская область - 371 случай;
- Луганская область - 32 случая;
- Николаевская область - 116 случаев;
- Одесская область - 248 случаев;
- Полтавская область - 180 случаев;
- Ровенская область - 553 случая;
- Сумская область - 95 случаев;
- Тернопольская область - 664 случая;
- Харьковская область - 221 случай;
- Херсонская область - 88 случаев;
- Хмельницкая область - 72 случая;
- Черновицкая область - 1429 случаев;
- Черкасская область - 276 случаев;
- Черниговская область - 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020-го в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.
По данным ЦОЗ, на утро 28 апреля на амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, добавили в ЦОЗ.
Напомним, на 5:31 28 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 211 167 человек, выздоровели 893 967 человек.