За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 25 детей и 94 медика

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек. За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев... 128 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки совершено 5200 исследований методом ПЦР.

Напомним, Всемирный банк утвердил 135 млн долларов помощи Украине на борьбу с COVID-19.