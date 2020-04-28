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За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 25 детей и 94 медика

За сутки в Украине коронавирусом инфицировалось 25 детей и 94 медика

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболел 401 человек, из них 25 детей и 94 медицинских работника. Были госпитализированы 147 человек. За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев... 128 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки совершено 5200 исследований методом ПЦР.

Напомним, Всемирный банк утвердил 135 млн долларов помощи Украине на борьбу с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: медики, дети, Коронавирус, карантин
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