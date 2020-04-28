Регистрация | Вход |
USD: 27,14 0,1304  EUR: 29,33 0,1923 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 28 апреля 2020 11:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Разворот на внутренний туризм: эксперт рассказал о направлениях и цене отдыха
Разворот на внутренний туризм: эксперт рассказал о направлениях и цене отдыха
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
45015
Версия для печати

Главный санитарный врач Украины утвердил условия для открытия рынков

Главный санитарный врач Украины утвердил условия для открытия рынков

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым предусматривается открытие продовольственных рынков при выполнении определенных условий в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Подписал сегодня (27 апреля - ред.) постановление Главного государственного санитарного врача Украины относительно противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках", - написал Ляшко.

По его словам, оно вступит в силу в среду, 29 апреля.

"В тот же день, в соответствии с поручением Премьер-министра, планируется принятие постановления, которым всем агропродовольственным рынкам, отвечающим этим требованиям, будет предоставлено разрешение работать", - добавил Ляшко.

Также он отметил, что будет осуществляться ежедневный контроль Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день. Если рынок нарушит правила - в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только через неделю", - добавил Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины рассмотрит возобновление работы продовольственных рынков уже в эту среду, 29 апреля, и если на рынках будут соблюдать все правила безопасности - они могут заработать уже в эту пятницу.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минздрав, рынок, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.