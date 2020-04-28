Главный санитарный врач Украины утвердил условия для открытия рынков

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, которым предусматривается открытие продовольственных рынков при выполнении определенных условий в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Подписал сегодня (27 апреля - ред.) постановление Главного государственного санитарного врача Украины относительно противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках", - написал Ляшко.

По его словам, оно вступит в силу в среду, 29 апреля.

"В тот же день, в соответствии с поручением Премьер-министра, планируется принятие постановления, которым всем агропродовольственным рынкам, отвечающим этим требованиям, будет предоставлено разрешение работать", - добавил Ляшко.

Также он отметил, что будет осуществляться ежедневный контроль Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день. Если рынок нарушит правила - в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только через неделю", - добавил Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины рассмотрит возобновление работы продовольственных рынков уже в эту среду, 29 апреля, и если на рынках будут соблюдать все правила безопасности - они могут заработать уже в эту пятницу.